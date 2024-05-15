В Варне участковый помог потушить пожар в частном доме

Жильцы не пострадали

В селе Варна капитан полиции Марат Бакежанов во время несения службы увидел возгорание во дворе частного дома на улице Гагарина. Полицейский сразу направился на помощь, передал информацию о пожаре в дежурную часть и вызвал пожарную бригаду, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Пожилая женщина самостоятельно пыталась потушить баню, пламя от которой подбиралось к дому, где в момент ЧП находился хозяин жилища.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

«Благодаря внимательности и грамотным своевременным действиям участкового удалось избежать трагедии», — подчеркнули сотрудники МЧС.

Супружеская пара поблагодарила капитана полиции и дежурную пожарную часть за помощь и неравнодушие.



Автор: Эльвира Гарифуллина