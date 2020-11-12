В Варне у рабочих на стройке нашли около килограмма наркотиков

Мужчины уверяют, что собирали растения для себя.

В Варне Челябинской области полицейские обнаружили и изъяли в строительном вагончике 850 г марихуаны и свыше 55 г гашиша. Запрещенные вещества принадлежали 28-летнему жителю Кусы и его 44-летнему коллеге из Копейска.

Мужчины пояснили, что растения они собрали для личного потребления и сбывать не собирались.

«По данным фактам следственным отделением ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обоим грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.