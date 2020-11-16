В Уйском районе сгорел деревянный дом

По предварительным данным, к происшествию причастен хозяин постройки.

В минувшую субботу, 14 ноября, в деревне Кочнево Уйского района произошёл пожар в частном деревянном доме. Спасателей вызвали бдительные соседи. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Миасского пожарного гарнизона.

Прибыв на место ЧП, сотрудники 74 пожарно-спасательной части вместе с добровольцами ларинской пожарной команды сначала убедились, что в доме никого нет, и только после этого приступили к тушению.

«В результате возгорания частично уничтожены и повреждены кровля, перекрытие, оконная рама, внутренняя отделка стен, личные вещи и мебель. По словам очевидцев, к происшествию причастен хозяин дома, который находился в нетрезвом состоянии на месте происшествия»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Причины пожара выясняют дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уйскому району.