В Уйском округе снова свалили туши свиней в овраге — нарушителя ищет полиция

Инцидент повторился спустя пару недель

В Уйском округе Челябинской области продолжается неприятная история с незаконным сбросом трупов животных. Спустя всего несколько недель после того, как ветеринары вывезли и уничтожили шесть туш свиней из карьера, злоумышленники вновь выбросили останки в том же месте. Местные жители бьют тревогу, ветслужба обратилась в полицию.

Напомним, 5 апреля 2026 года жители обнаружили в карьере рядом с трассой между поселком Мирным и деревней Краснокаменкой шесть туш свиней. Тогда представители государственной ветеринарной службы вывезли их для уничтожения, а место продезинфицировали. Однако, как рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» местная жительница, злоумышленники не успокоились.

«На этих выходных мы снова ездили туда гулять. Видимо, наказание не поступило и они продолжают. На том же месте снова выкинули. Видно, что те трупы, которые были, убрали, там чистенько. А теперь снова лежит одна большая туша, наполовину разорванная, и свежая солома с фантиками. Прямо видно, что кто-то продолжает гадить», — возмущается женщина.

Начальник Мирненского территориального управления Евгений Дорожкин в разговоре с корреспондентом подтвердил, что к ситуации подключат правоохранительные органы.

«Сейчас мы заявление в полицию будем писать, уже надоело это все. Люди сюда не ходят, это заброшенное место. Но такие случаи повторяются», — сказал Евгений Дорожкин.

В предыдущий раз ветеринары не смогли взять патологический материал для исследований из-за высокой степени разложения туш.

После повторного инцидента местные власти намерены добиваться привлечения виновных к ответственности.