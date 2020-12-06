В Увельском районе злоумышленники расплачивались в магазинах чужой картой

Ущерб потерпевшему составил более 15 тысяч рублей.

В Увельском районе Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о несанкционированном списании денежных средств с банковской карты. При этом 61-летний мужчина сообщил, что не может найти саму карту и скорее всего где-то её потерял.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались неработающие местные жители — мужчина и женщина, 1983 и 1989 года рождения. По предварительным данным, утерянная карточка была найдена женщиной на улице. В дальнейшем они стали оплачивать ей товар в магазинах и списали со счёта более 15 тысяч рублей»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое могут получить злоумышленники, — лишение свободы скором до шести лет.

Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.