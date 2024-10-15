В Увельском районе вынесли приговор парню, зарезавшему возлюбленную

Подсудимый признал вину

Сегодня, 15 октября, Увельский районный суд вынес приговор 22-летнему парню, который в июне зарезал 21-летнюю девушку в поселке Нагорном, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Как установили следователи, пара встречалась несколько месяцев. Молодые люди жили вместе. Но из-за систематических ссор девушка решила прекратить отношения. Только вот любимый отпускать ее не захотел. Ревновал, искал поводы встретиться и помириться.

Подкараулив жертву на улице, подсудимый ударил ее складным ножом в шею, грудь и другие части тела. Девушка скончалась до прибытия скорой помощи.

«Суд назначил виновному наказание в колонии строгого режима на девять лет», — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Также он должен возместить два миллиона рублей морального вреда матери погибшей.