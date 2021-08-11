В Увельском районе в ДТП пострадал пенсионер

Медики назначили мужчине амбулаторное лечение

Накануне утром, 10 августа, на трассе в Увельском районе произошло ДТП. В результате пострадал пассажир иномарки, сообщили в пресс-службе отдела полиции «Увельский».

Авария произошла на 73 километре автодороги Челябинск — Троицк. Жительница Магнитогорска, 1975 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Сузуки», не справилась с управлением и съехала в кювет, в результате автомобиль перевернулся. По предварительным данным, женщина не выбрала безопасную скорость движения.

«Пассажир — мужчина, 1953 года рождения, — получил травмы различной степени, ему назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Челябинске в результате лобового ДТП на улице Кольцевой пострадали три человека: водители автомобилей и пассажир.