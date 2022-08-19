В Увельском районе троих полицейских подозревают в незаконной вырубке деревьев

На время следствия сотрудников отстранили от служебных обязанностей

Трех сотрудников отдела полиции «Увельский» межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» подозревают в нарушении режима особо охраняемых природных территорий (статья 262 УК РФ). Об этом сегодня, 19 августа, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, сотрудники полиции вырубали реликтовые деревья в сосновом бору, который относится к памятникам природы.

«Преступление выявлено оперативниками собственной безопасности ГУ МВД РФ по региону. В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным СУ СКР по Челябинской области, незаконная рубку подозреваемые совершали в Хомутининском бору. Ущерб составил более 540 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается.

