В Увельском районе предприниматель лишился трех поросят

Полицейские возбудили уголовное дело о краже и задержали подозреваемого

В полицию Увельского района Челябинской области обратился местный житель с заявлением о краже поросят. В ходе проведения необходимых мероприятий правоохранители задержали подозреваемого и выяснили подробности инцидента. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявитель — представитель сельскохозяйственного предприятия — рассказал полицейским, что утром пришел на работу и не обнаружил трех поросят. Ущерб мужчина оценил в 25 тысяч рублей. Поскольку посторонние люди не могли проникнуть в здание, подозрение пало на сотрудников предприятия. Так и оказалось.

«Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции „Увельский“ установлено, что кражу совершил работник данного предприятия, житель Еманжелинского района, 1983 года рождения. Подозреваемый в вечернее время заколол трех поросят в здании сельскохозяйственного предприятия, а туши погрузил в свой автомобиль, вывез и продал»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.