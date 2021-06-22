В Увельском районе детеныша косули спасли от лесного пожара

Малыш надышался дымом и мог погибнуть

Во время лесного пожара в Увельском районе Челябинской области нашли детеныша косули, который надышался едким дымом. Сотрудники регионального управления лесами спасли малыша, о чем рассказали на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«А у нас новый спасеныш. Он надышался дымом от лесного пожара. После того как малышу стало лучше, его отпустили к маме. Не забывайте, что лесной пожар — это стихия, от которой животным очень трудно спастись»,— сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.

Напомним, с 15 июня в Челябинске введен особый противопожарный режим, подразумевающий запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, травы и мусора. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.