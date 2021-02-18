В Увельском районе мужчину осудили за пьяное смертельное ДТП

Он погубил своего пассажира

Увельский райсуд вынес приговор 41-летнему южноуральцу за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть человека. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что виновный в июле 2020 года сел за руль автомобиля «Лифан» в пьяном виде, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пассажир легковушки погиб на месте.

Мужчине назначено наказание по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения») в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц в колонии общего режима. Также виновный лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.