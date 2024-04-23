В Увельском районе браконьеров поймали с поличным

В багажнике машины у жителей Южноуральска обнаружили тушу косули

В Увельском районе полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном отстреле косуль, сообщили в ведомстве.

Легковой автомобиль был остановлен для проверки документов, но оказалось, что внутри — браконьеры.

«При досмотре машины инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили в багажнике тушу животного и охотничье ружье. Установлено, что 70-летний водитель автомобиля, житель города Южноуральска, в лесном массиве у села Хуторка вместе со своим сыном застрелил сибирскую косулю и вез ее домой. Ущерб Увельскому Объединенному обществу охотников и рыболовов составил 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Автомобиль, ружье и туша косули изъяты.