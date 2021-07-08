В Увельском районе 74‑летнюю женщину нашли живой после недели поисков

Пенсионерку передали медикам

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Спасатели нашли в Увельском районе 74-летнюю женщину, которая ушла из приюта «Добрая деревня» 1 июля. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Женщина ушла из приюта в селе Хуторка и не вернулась.

«Спасатели и полиция всю неделю, каждый день продолжали поисковые работы. Опрашивали местное население, обследовали дороги, водоемы, заброшенные здания и ближайшие населенные пункты», — рассказали в областной ПСС.

Сегодня пенсионерку нашли — она лежала на земле примерно в километре от приюта и была сильно истощена.

Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.