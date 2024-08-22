В Увельском районе закончено следствие по делу о зарезанной возлюбленной

На скамью подсудимых сядет 23-летний рецидивист

В Челябинской области завершено расследование о поножовщине, в результате которого погибла 21-летняя девушка. Ее обидчиком оказался бывший сожитель, от которого она ушла, отказавшись возобновлять отношения.

Трагедия разыгралась днем 22 июня во дворе одного из домов по улице Мира в поселке Нагорном. В ходе вспыхнувшего конфликта обвиняемый нанес девушке не менее восьми ударов ножом в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Мужчине вменяется часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, следователем составлено обвинительное заключение.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.