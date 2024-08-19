В Усть-Катаве женщина попыталась добраться до дома через реку Юрюзань

Понадобилась помощь спасателей

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На станции Усть-Катав 59-летняя женщина опоздала на последнюю электричку и решила отправиться в родной поселок Радио в Республике Башкортостан пешком. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В сумерках женщина попыталась найти переправу через реку Юрюзань, но все старания оказались тщетны. Пострадавшая позвонила спасателям.

«В десятом часу вечера спасатели обнаружили женщину недалеко от поселка Кочкари. На лодке ее эвакуировали со скального участка к берегу и передали родственникам», — рассказали в региональной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, в минувшие выходные спасатели вывели из леса двух женщин, заблудившихся во время сбора грибов под Миассом.