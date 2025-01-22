В Усть-Катаве вынесли приговор водителю за ДТП с тремя погибшими

Виновник отправится в колонию-поселение

Усть-Катавский городской суд вынес приговор 47-летнему жителю Ростова-на-Дону. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть троих человек. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария случилась 25 июля прошлого года на 1629-м километре трассы М-5.

47-летний водитель «Лады-Ларгус» в условиях дождя при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, где врезался в лоб «Лады-Гранта» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Гранты» и его 50‑летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир авто — 35‑летний мужчина — умер при транспортировке в больницу.

Также тяжкий вред здоровью получил пассажир «Лады-Ларгус».

«Подсудимый принял меры к заглаживанию причиненного вреда, добровольно выплатил потерпевшим около 4,8 миллиона рублей, заключил соглашение о порядке добровольного возмещения вреда в дальнейшем», — рассказали в прокуратуре.

Виновному назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять автомобилем на срок 2 года и 6 месяцев.