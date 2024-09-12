В Усть-Катаве вынесли приговор мужчине, вытолкнувшему пенсионера из окна

Пострадавший скончался в машине скорой помощи

Суд Усть-Катава признал 58-летнего мужчину виновным в жестоком убийстве нового знакомого. Подсудимого приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Установлено, что в феврале этого года подсудимый в магазине познакомился с 70‑летним пенсионером. Они купили спиртное и пошли в квартиру пострадавшего. Во время употребления алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора.

«Подсудимый нанес собутыльнику множественные удары руками, ногами и радиоприемником, затем открыл в комнате окно и вытолкнул потерпевшего с пятого этажа. От полученных в результате падения травм пенсионер скончался в машине скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).