В Усть-Катаве водитель пойдет под суд за гибель троих человек в ДТП на трассе

Еще один пассажир получил тяжелые травмы

В Усть-Катавский городской суд поступило уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей (статья 264 УК РФ). Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 25 июля на 1629-м километре автодороги Москва — Челябинск 47‑летний водитель «Лады-Ларгус» в условиях дождя выехал на встречку, где врезался в лоб «Лады-Гранта» под управлением 31‑летнего мужчины.

«В аварии погибли водитель и два пассажира „Лады-Гранта“. Пассажир „Лады-Ларгус“ получил тяжелые травмы», — напомнили в прокуратуре.

Никто из участников аварии не был пристегнут ремнем безопасности.