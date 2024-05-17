В Усть-Катаве уволили отругавшую четвероклассницу учительницу

Директору школы объявили выговор

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В одной из школ Усть-Катава на днях учительница ударила школьницу. Этот случай попал на видео, которое распространили в соцсетях. По записи видно, что педагог рассержена и требует от девочки позвонить маме, а затем хватает школьницу и трясет. В итоге учителя уволили, а директору объявили выговор, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«15 мая было проведено заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом. Выяснилось, что у учителя был нервный срыв и случай единичный. С девочкой поработал психолог, к счастью, проблем специалист не выявил. Эмоциональный фон у ребенка ровный. Родители на настоящий момент претензий не имеют»,— отмечает Евгения Майорова.

Кроме того, как сообщили уполномоченному по правам ребенка в управлении образования администрации Усть-Катавского городского округа, в школе после случившегося установили камеры видеонаблюдения. Комиссия каждый день просматривает видеозаписи.