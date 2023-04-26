В Усть‑Катаве спасатели предотвратили пожар в запертой по ошибке хозяйки квартире

Женщина вышла из дома на несколько минут, оставив включенную плиту

Бойцам Усть-Катавского отряда областной поисково-спасательной службы пришлось взламывать новую квартирную дверь, чтобы предотвратить пожар в многоэтажном доме. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной ПСС, хозяйка квартиры покинула жилье на несколько минут, но самостоятельно вернуться не смогла из-за неправильно установленного и самопроизвольно сработавшего замка.



По данным пресс-службы ПСС, ЧП произошло во втором микрорайоне Усть-Катава. Женщина готовила обед и на несколько минут по какой-то надобности вышла из квартиры. Хозяйка квартиры убавила огонь на электроплите, захватила телефон и ключи, но попасть в жилье, вернувшись, не смогла. Как оказалось, на установленной всего за три дня до происшествия входной двери был неправильно смонтирован замок. Личинка запорного устройства при закрытии двери провалилась внутрь, а ригель остался в закрытом положении. Между тем плита, пусть и с уменьшенным огнем, продолжала разогревать кастрюли, в подъезде запахло подгоревшей едой.

Женщина позвонила спасателям. Прибывшая дежурная смена первым делом обесточила квартиру. Затем дверь вскрыли слесарным инструментом, и хозяйка смогла попасть на родную кухню.