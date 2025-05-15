В Усть-Катаве спасатели помогли троим детям спуститься с опасного склона

Мальчики застряли на опасной плотине

В Усть-Катаве трое мальчиков 9, 11 и 12 лет были спасены спасателями с опасного склона плотины на реке Катав, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Дети, возвращаясь домой после рыбалки, решили сократить путь, перебравшись через ограждение плотины. Однако склон оказался слишком крутым и опасным, и дети не смогли самостоятельно вернуться. Проявив смекалку, они позвонили в службу спасения 112. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС оперативно прибыли на место, преодолели двухметровое ограждение и благополучно эвакуировали мальчиков, передав их полиции. К счастью, никто не пострадал.

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