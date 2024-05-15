В Усть-Катаве школьники сняли на видео, как учитель бьет ученицу

Обстоятельства инцидента выясняют полиция и прокуратура

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В соцсетях появился видеоролик, на котором учитель бьет ученицу. Инцидент произошел в одной из школ Усть-Катава. Сейчас полиция и прокуратура выясняют причину конфликта и степень виновности обеих сторон.

По данным прокуратуры города Усть-Катава, на видео попала девочка из четвертого класса и ее классный руководитель.

«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства об образовании. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Свою проверку проводит и полиция города.

Кроме того, в ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу проводится проверка, ход которой поставлен на контроль.

«Информация о возможном нарушении прав учащихся была до появления видео в социальны сетях. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента», — рассказали в полиции.

Судя по всему, ролик сделан во время перемены в школе. Классный руководитель — женщина в возрасте — чем-то рассержена и требует от ребенка, чтобы та позвонила по мобильнику маме. Девочка говорит, что больше так делать не будет, но матери не звонит. Педагог явно на грани: она хватает школьницу за руки, а чуть позже — за шею и сильно трясет.