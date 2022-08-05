В Усть-Катаве подростка спасли от падения с крыши

Парень воспитывается в детском доме

В Усть-Катаве спасатели отговорили 15-летнего подростка от отчаянного шага — прыжка с крыши, сообщили сегодня, 5 августа, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Прохожие заметили парня рядом с одним из домов по улице Социалистической. Воспитанник детского дома забрался на крышу через чердак.

«Очевидцы пытались отговорить парня от прыжка и просили его вернуться обратно, но юноша не соглашался. Тогда на место происшествия пришли спасатели, поднялись на крышу и поговорили с расстроенным подростком», — рассказали в региональной ПСС.

Парень изменил свое решение и спустился вниз вместе со спасателями. Его осмотрели сотрудники скорой помощи.