В Усть-Катаве парень угнал и утопил в пруду экскаватор

Молодой южноуралец хотел покататься, но не справился с управлением техникой

В Усть-Катаве полицейские задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне экскаватора. С заявлением о пропаже обратился 49-летний владелец техники. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяин оставил экскаватор рядом со своим домом на улице Полевой. Подозреваемый увидел спецтехнику и решил покататься. Продлилось это недолго: парень не справился с управлением и съехал в пруд поселка Малый Бердяш. Транспорт он бросил на месте происшествия, а сам скрылся.

«От действий злоумышленника заявителю причинен материальный ущерб на сумму 2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.