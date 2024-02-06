В Усть-Катаве неадекватный мужчина, пытаясь ночью попасть в свою квартиру, выломал замки на входной двери. Взаперти осталась мать с ребенком, которым на следующий день помогли выбраться спасатели, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Мужчина пытался попасть домой любым способом, даже несмотря на протесты своей супруги. В итоге он полностью сломал замки.

«С утра, собирая ребенка в школу, женщина поняла, что выйти из квартиры никак не получается. Она обратилась в полицию, а те вызвали спасателей, которые открыли дверь с помощью слесарного инструмента», — отметили в ведомстве.
После этого случая с мужчиной начали работать полицейские.