В Усть-Катаве неадекватный мужчина, пытаясь ночью попасть в свою квартиру, выломал замки на входной двери. Взаперти осталась мать с ребенком, которым на следующий день помогли выбраться спасатели, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.
Мужчина пытался попасть домой любым способом, даже несмотря на протесты своей супруги. В итоге он полностью сломал замки.
«С утра, собирая ребенка в школу, женщина поняла, что выйти из квартиры никак не получается. Она обратилась в полицию, а те вызвали спасателей, которые открыли дверь с помощью слесарного инструмента», — отметили в ведомстве.
После этого случая с мужчиной начали работать полицейские.
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