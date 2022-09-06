В Усть-Катаве мужчина утонул в городском пруду

Погибший выпал из моторной лодки

В Усть-Катаве два приятеля решили покататься на моторной лодке по городскому пруду. Судно опрокинулось, и мужчины оказались в воде. Один из них утонул. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Выплывший мужчина сообщил о ЧП в полицию.

«К обследованию береговой линии и акватории пруда были привлечены сотрудники местной пожарной охраны, полиции и спасатели ПСС области, на поиск с лодками вышли родственники и добровольцы из местных жителей», — рассказали в областной ПСС.

Сегодня утром тело 41-летнего мужчины нашли на глубине трех метров в 30 метрах от берега. Также найдена затонувшая лодка.

Оба потерпевших вышли на воду без спасательных жилетов.