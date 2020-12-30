В Усть-Катаве мужчина пропал в лесу

На его поиски вышли спасатели

Сообщение о пропаже 28-летнего мужчины поступило вечером 29 декабря. После обеда он вышел на делянку в лес, но так и не вернулся к положенному времени.

Три спасателя и трое местных лесорубов более шести часов обследовали окрестности горы Гребень близ села Серпиевка. По обнаруженному следу они прошли около двух километров, но безрезультатно.

«Сегодня работы продолжатся в направлении обнаруженного следа, где возможно — на двух снегоходах, где техника не пройдет — пешим ходом, на лыжах и с использованием снегоступов. Поисковая группа будет усилена сотрудниками пожарной охраны», — рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Добавим, до сих пор не найден 80-летний пенсионер, пропавший в Златоусте во время лыжной прогулки. Мужчину ищут с 28 декабря.