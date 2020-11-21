В Усть-Катаве мужчина лишился 600 тысяч рублей

Мужчина решил приобрести товар в интернете и стал жертвой мошенничества.

В Усть-Катаве Челябинской области мужчина решил приобрести товар на одном из популярных сайтов. Перед тем, как отправить продавцу деньги, покупатель всё тщательно проверил, но всё равно попался на уловку мошенника. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, как действовал злоумышленник.

32-летний местный житель обратился в отделение полиции с заявлением о мошенничестве. Он пояснил правоохранителям, что решил приобрести на сайте «Авито» снегоход за 600 тысяч рублей. Связался с продавцом, договорился о том, что доставка будет производиться через транспортную компанию, продавец согласился и спустя некоторое время прислал потерпевшему фото упакованного снегохода с номером накладной. Чтобы лишний раз удостовериться в честности продавца, житель Усть-Катава лично позвонил в транспортную компанию, где ему сообщили, что товар действительно подготовлен к отправке. Тогда мужчина перевёл на указанный счёт 600 тысяч рублей.

Продавец подтвердил, что получил деньги. Тогда потерпевший ещё раз позвонил в транспортную компанию, чтобы узнать, когда груз будет отправлен, но там ему сообщили, что продавец забрал снегоход. Когда потерпевший решил разобраться в ситуации непосредственно с продавцом, тот уже заявил, что не получал никаких денег.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до шести лет»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия на раскрытие дела.