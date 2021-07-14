В управлении ПФР по Челябинской области прокомментировали сообщения об обысках у руководства

По данным пресс-службы, на рабочее место управляющего Виктора Чернобровина силовики не приходили

Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация о прошедших обысках у начальника управления Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. В пресс-службе ПФР частично опровергли информацию, заявив, что на рабочем месте обысков не было

«Сегодня никаких обысков не было. Виктор Павлович на рабочем месте, все в порядке. И вчера силовиков здесь не было. Мы ничего не видели», — рассказали в пресс-службе.

В УФСБ по Челябинской области сообщили, что никакой информации об обысках у них нет.

«Наши сотрудники не проводили эти мероприятия. Прокомментируют в полиции или Следственном комитете», — уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.

В СК комментировать следственные действия отказались. Впрочем, последние события вполне предполагают тотальную проверку начальства ПФР и всех заместителей.

Напомним, накануне Тракторазаводский суд Челябинска отправил под домашний арест заместителя начальника регионального управления ПФР Александра Орехова. Его подозревают в получении крупной взятки.