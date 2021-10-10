В упавшем в Татарстане самолете был житель Челябинской области

Глава Республики Рустам Минниханов лично посетил в больницу, куда доставили пострадавших

В Татарстане сформирован штаб по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе В Мензелинском районе. Глава Республики Рустам Минниханов лично посетил больницу скорой помощи Набережных Челнов, в которую доставили жертв крушения, сообщает пресс-служба Казанского кремля.

«Всего на борту находилось 22 человека (20 парашютистов и 2 члена экипажа). Среди погибших при крушении самолета — 9 татарстанцев, 4 жителя Башкортостана, 2 — Удмуртии и 1 — Челябинской области. Еще шестеро — пострадавшие. Это 2 человека из Башкортостана, 1- из Мари Эл, 1 — из Ульяновский области, 1 — из Удмуртии, 1 — из Кировской области», — сообщает пресс-служба Казанского кремля.

Все пострадавшие, в данный момент находящиеся в больнице, помещены в реанимации. Однако в Республике сообщают, что четверых в скором времени планируют перевести в другие палаты.

Также стало известно, что у всех пострадавших зафиксированы различные переломы без серьезных травм головы и шеи.

Ранее глава Татарстана сообщил, что причиной трагедии стал отказ одного из двигателей самолета.

Напомним, авиакатастрофа под Мензелинском произошла сегодня утром. Самолет L-410 потерпел крушение, в этот момент на борту находились 22 человека: 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

11 октября Указом президента Республики Татарстан объявлено днем траура по погибшим.