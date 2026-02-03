В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе

В результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров

ЧП в одной из школ Уфы: девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16. Нападение произошло во вторник, 3 февраля, около 11 часов, сообщает ИА «Башинформ».

«По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в официальном комментарии МВД по РБ.

По уточненным данным, подросток был вооружен страйкбольным автоматом. Предварительно, у мальчика были проблемы с адаптацией после перехода из другой школы.

Глава Башкирии прокомментировал нападение на школу. Радий Хабиров дал официальный комментарий по факту ЧП:

«Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — проинформировал руководитель региона.

По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.