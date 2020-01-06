«В тюрьму за бытовую технику»: в Магнитогорске мужчина забрался в чужой дом

Предполагаемого похитителя вычислили и задержали.

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В полицию Магнитогорска обратилась местная жительница, с заявлением о том, что в ее дом пробрался неизвестный. Вскрыв окно, злоумышленник проник внутрь, забрал бытовую технику и ушел. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска ОП "Левобережный" УМВД в ходе проведенных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Им оказался не имеющий постоянного места работы, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности житель города, 1998 года рождения. Похищенное имущество мужчина реализовал, а денежные средства потратил на собственные нужды», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, по статье «Кража». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу на время расследования. Правоохранительные органы устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.