В Тюмени строитель упал с высоты восьмого этажа и выжил

Сотрудника компании, отвечавшего за безопасность, будут судить

В соседней Тюменской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника одной из строительных компаний, отвечавшего за соблюдение правил охраны труда. Доказано, что по его вине произошло падение строителя с высоты восьмого этажа. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

ЧП произошло в феврале 2024 года. Обвиняемый допустил строителя к выполнению работ на высоте восьмого этажа, при этом не проверил, подготовлено ли рабочее место и установлены ли системы безопасности. В результате пострадавший упал с большой высоты. Мужчина чудом выжил, у него был диагностирован перелом позвоночника.

В отношении 36-летнего сотрудника компании, отвечавшего за безопасность, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности в строительстве»). Обвинение утверждено и вместе с материалами уголовного дела направлено на рассмотрение в суд.

Пострадавшему была выплачена компенсация причиненного вреда в размере более 180 тысяч рублей.