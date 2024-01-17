В Тюмени рабочий пропал в коммуникациях очистных сооружений

С 6 января его не могут найти в трубах системы

В Тюмени еще с праздничных выходных идут поиски рабочего в системе очистных сооружений городской канализации. Рабочий одной из подрядных организаций во время ремонта сооружений упал в резервуар. Несчастный случай произошел еще 6 января. Интернет-газета «Тюменская область сегодня» сообщает, что инцидентом заинтересовалась прокуратура региона.

По данным издания, рабочий ООО «Сервис-Групп» ремонтных работ на объекте пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения.

Найти его до сих пор не удалось. В городском водоканале пояснили, что резервуар, в который упал рабочий, соединен с несколькими трубами, они наполнены жидкостью в разных объемах. Это сложная гидротехническая система. Поиски мужчины не прекращаются.

«Идет обследование труднодоступных мест коммуникаций с применением средств телеинспекции. Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям в его поисках. Мы предоставляем свое оборудование, показываем, как проходят коммуникации», — рассказала руководитель пресс-службы предприятия Ирина Айданова.

Очистка городских сточных вод продолжается в штатном режиме. На предприятии пояснили, что произошедшее не повлияет на оказание качества услуг потребителям. Проведение проверки по факту происшествия и ход поисков взял на контроль прокурор области Владислав Московских.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.