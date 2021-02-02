В Тюбуке полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

За отказ остановиться и другие нарушения водителя арестовали

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В Тюбуке инспекторы ДПС задержали пьяного водителя после преследования и применения огнестрельного оружия, сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Ночью сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району, находившиеся на улице Революционной в селе Тюбук, обратили внимание на автомобиль ВАЗ-19121. Водитель нарушил правила дорожного движения. Требования инспекторов ДПС об остановке водитель проигнорировал, при этом увеличил скорость движения и попытался скрыться. Полицией было организовано преследование, в ходе которого правонарушитель совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие. Автомашина была остановлена, водитель задержан. За рулем был местный житель, 1990 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Задержанный привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ, по части 2 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), по части 1 статьи 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), по части 2 статьи 12.25 за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

За неповиновение сотруднику полиции судом мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток.