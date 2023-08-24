Гибель Евгения Пригожина подтвердила Росавиация. Накануне вечером самолет Embraer-135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. В числе пассажиров находились владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий Уткин, сообщает Росавиация.
Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург 23 августа. Воздушное судно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках. По данным МЧС России, все находившиеся на борту погибли.
Росавиация опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области:
Propustin Sergey
Makaryan Evgeniy
Totmin Aleksandr
Chekalov Valeriy
Utkin Dmitriy
Matuseev Nikolay
Prigozhin Evgeniy
Члены экипажа:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
Расследование происшествия продолжается.