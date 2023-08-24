В Тверской области разбился самолет с пассажирами

Среди 10 находившихся на борту был Евгений Пригожин

Гибель Евгения Пригожина подтвердила Росавиация. Накануне вечером самолет Embraer-135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. В числе пассажиров находились владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий Уткин, сообщает Росавиация.

Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург 23 августа. Воздушное судно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках. По данным МЧС России, все находившиеся на борту погибли.

Росавиация опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

Расследование происшествия продолжается.