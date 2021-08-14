В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200

Выживших в результате ЧП нет

Сегодня, 14 августа, в Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200. Все члены экипажа, в числе которых российские военнослужащие и представители Турции, погибли, сообщают «РИА Новости».

Самолет потерпел катастрофу при тушении пожара в районе города Кахраманмараш. По предварительным данным, погибли шесть российских военных и два представителя министерства лесного хозяйства Турции.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, Бе-200 разбился при заходе на посадку.

На место ЧП направлены самолет и вертолет для проведения поисково-спасательных работ.

Вся информация уточняется.

Напомним, аналогичный самолет Бе-200 был задействован при тушении пожаров на юге Челябинской области, бушевавших несколько дней. На горящие поселки Джабык и Запасное совершили 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. В результате огнем уничтожено 71 строение. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился построить дома погорельцам до 1 октября 2021 года.