В туалете челябинской школы мальчик поджег унитаз

Известно, что ребенок из приличной семьи и ранее в поле зрения полиции не попадал

Ученик школы № 54 в Челябинске облил керосином и поджег унитаз в туалете. Полиция организовала проверку. Об этом сегодня, 21 апреля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

ЧП случилось накануне днем.

«Сообщение поступило из школы. На место выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Ребенок из полной семьи, ранее на учете не состоял. Выясняем все обстоятельства», — сообщили в городской полиции.

От поджога никто не пострадал.

На звонок корреспондента Первого областного информагентства в школе № 54 не ответили.