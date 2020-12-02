В ЦКС предположили, где могли выкинуть младенца, найденного на мусорном полигоне под Челябинском

Все передвижения мусоровозов фиксируются.

В деле о найденном на мусорном полигоне теле ребенка появились новые детали. Стало известно предположительное место, где мёртвого младенца могли выкинуть.

«Все мусоровозы, которые обслуживают города, фиксируются, отслеживается информация о передвижениях. Предположительно мусоровоз, в котором могло быть тело, поступил из Коркино», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Полигона ТБО».

Напомним, тело младенца обнаружили при сортировке мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов во вторник, 1 декабря. Мёртвого ребенка нашли в обувной коробке в Сосновском районе. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.