В цистерне, которая перевернулась на трассе М-5 под Челябинском, был нашатырный спирт — МЧС

Сотрудники МЧС устранили течь, опасности для населения нет

Сотрудники МЧС России, которые участвуют в ликвидации последствий ДТП на федеральной автодороге М-5 «Урал» в Усть-Катавском городском округе, уточнили, что везла перевернувшаяся цистерна.

Напомним, ранее сообщалось, что в кювет опрокинулась фура с аммиаком, который представляет собой вещество 4-й степени опасности. Однако в заблуждение ввел запах. Установлено, что в цистерне был нашатырный спирт.

Специалисты Областной поисково-спасательной службы устранили капельную течь из заливного клапана.

Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует.

На месте так же работают специалисты Областной противопожарной службы, сотрудники Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекции.