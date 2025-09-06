Сотрудники МЧС России, которые участвуют в ликвидации последствий ДТП на федеральной автодороге М-5 «Урал» в Усть-Катавском городском округе, уточнили, что везла перевернувшаяся цистерна.
Напомним, ранее сообщалось, что в кювет опрокинулась фура с аммиаком, который представляет собой вещество 4-й степени опасности. Однако в заблуждение ввел запах. Установлено, что в цистерне был нашатырный спирт.
Специалисты Областной поисково-спасательной службы устранили капельную течь из заливного клапана.
Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует.
На месте так же работают специалисты Областной противопожарной службы, сотрудники Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекции.