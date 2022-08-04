В центре верховой езды под Челябинском бродячие собаки уничтожили 15 кроликов

Псы проникли на территорию ночью

В Кременкуле в центре иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» пять бродячих собак разгрызли клетки с кроликами и задавили 15 особей. Об этом Первому областному информагентству рассказала директор центра Ирина Морданева.

ЧП случилось прошлой ночью. Пять больших псов проникли на территорию, добрались до клеток, одну из них им удалось разгрызть и проникнуть к кроликам.

«Они их даже не съели, не кусали. Просто задавили. 15 крольчих и кроликов наших. Выжили только двое — животные сидели в другой клетке. Собаки пытались „вскрыть“ и ее, но не получилось. Не знаю, откуда пришли собаки. Мы 10 лет работаем на этой территории, она частная, есть забор. Но внизу под ним — лазейка, через которую они, видимо, и пролезли. Не вижу смысла обращаться в администрацию, так как не могу утверждать, что собаки обитают в Боярской станице. Непонятно также, чипированные они или нет. Один раз к нам пробралась лиса, обращались в министерство экологии. Нам тогда предложили ее изловить. Поэтому не вижу смысла куда-то жаловаться. Скажут — ставьте надежный забор. Мы сейчас продумываем какую-то систему защиты, безопасную для наших посетителей, но отпугивающую незваных гостей», — рассказала Ирина Морданева.

Директор также обращается к челябинцам, занимающимся разведением кроликов, и просит принести в центр самок крольчат.

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