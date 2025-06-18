В центре Копейска водитель катал пассажиров в лодке

Мужчину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров

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В Копейске водитель катал пассажиров в лодке, которая была установлена на крыше внедорожника, сообщает пресс-служба полиции Челябинской области.

«Усовершенствованный» Datsun с двумя пассажирами на «втором этаже» инспекторы ДПС заметили на проспекте Победы. Транспортное средство остановили, а водителя привлекли к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ, в том числе — за нарушение правил перевозки людей.

Водитель признался, что в содеянном раскаивается и больше так делать не будет.

В Госавтоинспекции напомнили, что пренебрежение правилами перевозки пассажиров может привести к тяжелым последствиям.