Сегодня, 26 мая, во дворе по улице Сони Кривой в Челябинске нашли младенца. Ребенка доставили в реанимацию. Мать малыша и ее сожитель установлены, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.
«У ребенка диагностировано переохлаждение и низкая масса тела, он получает всю необходимую помощь», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.
Известно, что мать ребенка установлена, как и ее сожитель, который отнес младенца к мусорке.
Первое областное информагентство запросило комментарии в силовых структурах.