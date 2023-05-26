В центре Челябинска у мусорных баков нашли новорожденного

Ребенок жив, его мать установлена

Сегодня, 26 мая, во дворе по улице Сони Кривой в Челябинске нашли младенца. Ребенка доставили в реанимацию. Мать малыша и ее сожитель установлены, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.

«У ребенка диагностировано переохлаждение и низкая масса тела, он получает всю необходимую помощь», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.

Известно, что мать ребенка установлена, как и ее сожитель, который отнес младенца к мусорке.

Первое областное информагентство запросило комментарии в силовых структурах.