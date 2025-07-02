В центре Челябинска девушка выпала из окна дома и осталась жива

Молодые люди бросились ей на помощь

Инцидент произошел 1 июля в доме по улице Блюхера в ЖК «Никс Лайн». Девушка выпала из окна второго этажа, следом за ней спрыгнул парень. Все произошло быстро. Девушка стонала от боли, молодой человек предполагал, что сломана рука, и умолял позвонить в скорую. О случившемся журналисту 1obl.ru рассказал житель ЖК. Видео можно посмотреть в нашем канале.

Знакомые пострадавшей быстро выбежали на улицу. Поначалу никто из них не мог оперативно позвонить в экстренные службы. По стечению обстоятельств у одного из них батарея оказалась разряженной. Остальные долго не могли определиться, по какому номеру им следует звонить.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место. Подробности происшествия устанавливаются. По предварительным данным известно, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Девушку госпитализировали.

Автор: Елизавета Михно