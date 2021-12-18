В центре Челябинска загорелся троллейбус

В результате ЧП никто не пострадал

Вечером 17 декабря в центре Челябинска загорелся троллейбус. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, возгорание произошло в кабине водителя.

ЧП произошло на остановке «Детский мир». По словам горожан, сначала из кабины водителя повалил дым, а затем она вспыхнула. Водитель транспорта самостоятельно потушил огонь. Пассажиры сразу же эвакуировались из троллейбуса, никто не пострадал.

«Ребенок ехал с тренировки, напуган»,— написала пользователь Светлана Кагаева.

Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев, возгорание действительно было, водитель справился с ним самостоятельно при помощи огнетушителя.