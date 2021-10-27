В центре Челябинска загорелся трамвай

Пожар возник из‑за короткого замыкания электрической проводки

Сегодня, 27 октября, в Челябинске загорелся трамвай, следующий по маршруту № 7. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы. Известно, что пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки двигателя. Пламя распространилось на площади квадратного метра.

«Возгорание ликвидировано огнетушителем. До прибытия пожарных подразделений из трамвая пассажиры эвакуировались самостоятельно»,— уточнили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал.