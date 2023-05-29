В центре Челябинска загорелся тополиный пух

Жителей города призывают не поджигать его

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Сегодня, 29 мая, в центре Челябинска поднялся столб дыма из-за загоревшегося на улице Набережной тополиного пуха. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Подразделения выехали на место после сообщения очевидцев», — уточнили в ведомстве.

К данному часу возгорание ликвидировано.

Дорожным подрядчикам администрации Челябинска предстоит поливать водой не только проезжую часть, но и скопления тополиного пуха. Такое поручение на аппаратном совещании в городской администрации дала мэр Наталья Котова. В этом году пух появился раньше обычного срока.