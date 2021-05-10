В центре Челябинска загорелся частный дом

На месте ЧП работают 16 пожарных и 4 автоцистерны

В центре Челябинска загорелся деревянный частный дом. На месте ЧП уже работают пожарные. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«На Российской горит частный дом. Там пожарные и спасатели сейчас»,— поделилась Евгения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили факт возникновения ЧП и уточнили, что горит заброшенный дом на улице Российской, 82.

«Локализация уже объявлена, сейчас работаем на ликвидацию. На месте работают 4 автоцистерны, 16 человек личного состава»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.