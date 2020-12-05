В центре Челябинска загорелась маршрутка

Эксперты устанавливают причины возгорания.

Сегодня днём в центре Челябинска загорелась маршрутка. Как сайту «Первый областной» сообщили очевидцы, «ПАЗ» был полностью охвачен огнём, а чёрный дым было видно за несколько километров от места происшествия. Сейчас на месте ЧП работают полицейские и сотрудники МЧС. Редакция сайта попыталась выяснить, что произошло и есть ли пострадавшие.

«В 10:45 2 автоцистерны выехали для тушения маршрутного автобуса „ПАЗ“ по адресу проспект Ленина, 61. По предварительным данным, автобус загорелся в движении. Внутри были 3 пассажира и водитель. Они благополучно вышли, никто не пострадал. На данный момент работы на месте вызова продолжаются. Причины будут устанавливаться позже»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В полиции сайту «Первый областной» уточнили, что загоревшееся маршрутное такси следовало по маршруту № 22.