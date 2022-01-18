В центре Челябинска загорелась «Газель»

Пламя полностью охватило автомобиль

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Сегодня утром, 18 января, в центре Челябинска загорелась «Газель». Пламя охватило автомобиль в считанные минуты. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на тушение выезжали две автоцистерны.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что ЧП произошло на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Сначала огонь охватил двигатель, затем кабину водителя, а вскоре и всю машину.

«На сообщение о возгорании автомобиля выезжали две автоцистерны Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. В настоящий момент горение ликвидировано. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Причину возгорания предстоит узнать сотрудникам отделения дознания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

